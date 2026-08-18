Ankara'daki Madenci Direnişinde Flaş Gelişme! Sendika Başkanı ve Örgütlenme Uzmanı Hakkında 'Ev Hapsi' Talebi

Alacakları ödenmeyen maden işçilerinin Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde başlattığı eylem 9'uncu gününde devam ederken, dün gözaltına alınan 2 isim hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, 'ev hapsi' talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Ankara'daki Madenci Direnişinde Flaş Gelişme! Sendika Başkanı ve Örgütlenme Uzmanı Hakkında 'Ev Hapsi' Talebi
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Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik ve ETİ Gümüş işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemleri 9’uncu gününde devam ediyor.

ÇAKIR VE AKSU HAKKINDA EV HAPSİ TALEBİ

Sendika Yöneticisi Volkan Çetin, eylem nedeniyle gözaltına alınan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu hakkında 2911 sayılı yasaya muhalefet gerekçesiyle ev hapsi talep edildiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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