Fethiye'de Orman Yangını Alarmı

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Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Fethiye ilçesi, öğle saatlerinde gelen orman yangını ihbarıyla alarma geçti.

Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

1 SAATTE TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA-DHA