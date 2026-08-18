Süleymancıların Eski Lideri ve Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un Mezarı Açılacak

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi. Denizolgun, kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen dini yapılanmanın önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyordu.

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Süleymancıların Eski Lideri ve Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un Mezarı Açılacak
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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 06.09.2016 tarihindeki ölümünün 'şüpheli' olduğu iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmada kritik bir adım atıldı.

MEZARININ AÇILMASINA KARAR VERİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan kararla birlikte Denizolgun'un mezarının açılmasına ve yeniden otopsi işlemlerinin yapılmasına karar verildi.

'ŞÜPHELİ ÖLÜM' İDDİASI AYDINLATILACAK

Yapılacak feth-i kabir işlemlerinin ardından Denizolgun'un mezarı açılacak ve alınacak örneklerin incelenmesinin ardından ölümünde dış etkenlerin olup olmadığını belirlenecek.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK’nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA-İHA

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