AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Netanyahu'ya Çok Sert Tepki: 'Bu Soykırım Şebekesi Tüm Bölge İçin Kaos Demek!'

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Orta Doğu'da tırmanan bölgesel gerilime ve İsrail'in askeri operasyonlarına Ankara'dan çok sert bir tepki geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun "soykırım şebekesi"nin tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmediğini belirtti.

'SIKIŞTIKÇA CUMHURBAŞKANIMIZA SALDIRIYORLAR'

Açıklamasında, "Bu insanlık düşmanı şebeke, İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı 'insanlık ittifakı'nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır" ifadelerine yer veren Çelik, şunları kaydetti:

'BATI ŞERİA'YI GAZZELEŞTİRME PEŞİNDELER'

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm insanlık adına yükselttiği ses, bu soykırım şebekesini 'insani değerler' adına mahkum etmektedir. Bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesi, tüm insani değerler adına elzemdir. Netanyahu şebekesinin Gazze'deki soykırımı, Batı Şeria'yı Gazzeleştirme eylemleri, İran halkına saldırısı, Lübnan'ın belli bölümlerini işgal etmesi ve Suriye'ye yönelik tacizleri aynı fanatizm ajandasının parçalarıdır.

'ŞARA HÜKÜMETİ ADIM ATTIKÇA İSRAİL HEDEF ALIYOR'



Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması, bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti, Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa, İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır. Buna karşı tüm uluslararası toplum beraber tepki vermelidir. Netanyahu şebekesine karşı durmak, tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır."

Netanyahu’nun “soykırım şebekesi” tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka birşey ifade etmiyor.



Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail’in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı… — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 18, 2026

Kaynak: Haber Merkezi