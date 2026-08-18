Konya'da 2 Kişinin Can Verdiği Korkunç Kaza Anı Saniye Saniye Kaydedildi

Konya'nın Sarayönü ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin 2 araca çarptığı ve sürücüler Mehmet Emin Şen ile Mustafa Kaya'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, geçen pazar günü saat 15.00 sıralarında Sarayönü ilçesi Kurşunlu Mahallesi girişinde meydana geldi.

MANEVRA YAPMAK İSTERKEN KARŞI ŞERİDE FIRLADI

Konya-Afyonkarahisar kara yolunda seyir halinde olan Mehmet Emin Şen (36) yönetimindeki otomobilin önünde ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Şen, otomobilden kopan parçaya çarpmamak için manevra yaptı.

KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLARI BİÇTİ

Bu sırada Şen'in kullandığı otomobil de kontrol çıkıp, karşı yöne geçerek gurbetçi Hüseyin Sami Eke (45) yönetimindeki otomobil ile başka bir otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Mehmet Emin Şen ve Hüseyin Sami Eke ile Mustafa Kaya (45), ağır yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR KİŞİ YARALI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan Mehmet Emin Şen ve Mustafa Kaya, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Hüseyin Sami Eke'nin tedavisi sürerken, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

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Konya Trafik kazası
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