Güllü'nün Ölümüyle İlgili İddianame Kabul Edildi: İşte Dosyada Yer Alan Kritik Detaylar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova'da 'Güllü' olarak tanınan ünlü şarkıcı Gül Tut'un 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Davanın kabulüyle birlikte Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Gülter hakkında "yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

'ROMAN HAVASIYLA ODAYA ÇEKTİ'

İddianameye göre Gül Tut, Çınarcık'taki evinin 6'ncı katında bulunan dairenin penceresinden yaklaşık 18 metre yükseklikten beton zemine düştü. Adli incelemede sanatçının ağır kafa ve omurga travmaları ile iç organ yaralanmalarına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık, olay gecesi evde bulunan kişilerin Gül Tut'un sevdiği "Malkata" isimli Roman havasını açtığını ve sanatçının müziği duyduktan sonra kızının odasına geçtiğini belirtti. İddianamede bu durumun Gül Tut'u olayın gerçekleştiği odaya çekmek amacıyla planlandığı değerlendirildi.

KAMERA SES KAYITLARI İNCELENDİ

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası ses kayıtlarının İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelendiği belirtildi. Bilirkişi raporunda, Gül Tut'un düşmesinden hemen önce genç bir kadın sesinin "Hadi görüşürüz" dediğinin değerlendirildiği, savcılığın ise bu sesin Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğunu ve hemen ardından Gül Tut'un fiziksel müdahaleyle pencereden atıldığını değerlendirdiği aktarıldı.

İddianamede ayrıca olay sırasında evde bulunan tanıklardan birinin daha sonra verdiği ifadede Gülter'in annesini iki eliyle kavrayarak pencereden aşağı ittiğini söylediği belirtildi. Savcılık, tanığın sonraki beyanlarının telefon kayıtlarıyla da desteklendiğini kaydetti.

'ANNEMİ CAMDAN ATACAĞIM' İDDİASI

Dosyada, Gülter'in olaydan önce annesine yönelik tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu iddialarına da yer verildi. Bazı tanıklar, Gülter'in farklı zamanlarda annesini camdan atacağını söylediğini öne sürdü.Dijital incelemelerde ise Gül Tut'un ölmesini istediğine yönelik olduğu değerlendirilen mesajların tespit edildiği aktarıldı.

KAZA VE İNTİHAR İHTİMALLERİ DE İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında olayın kaza veya intihar sonucu meydana gelmiş olabileceği ihtimallerinin de araştırıldığı belirtildi. Teknik incelemelerde olay öncesinde üç farklı darbe sesi kaydedildiği, ilk sesin ardından yaklaşık 7 saniye boyunca yardım çağrısı veya panik tepkisi duyulmadığı ifade edildi. Savcılık, bu bulgunun olayın ani gelişen bir kazadan kaynaklandığı ihtimaliyle uyuşmadığını değerlendirdi.

Evde yapılan kriminal incelemelerde kaymaya neden olabilecek bir maddeye rastlanmadığı, Gül Tut'un sağlık geçmişinde intihar eğilimine işaret eden bir bulgu bulunmadığı ve tanıkların sanatçının yükseklik korkusu olduğunu anlattığı belirtildi.

Bilirkişilerin ise pencerenin yapısı ve Gül Tut'un fiziksel özelliklerini dikkate alarak dışarıdan müdahale ihtimalinin daha güçlü olduğu yönünde görüş bildirdiği aktarıldı. Adli Tıp Kurumu ise ölüm şeklinin yalnızca tıbbi bulgularla kesin olarak belirlenemeyeceğini, bunun adli soruşturmanın bütün delilleriyle değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: DHA