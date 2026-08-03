Güllü Soruşturmasında 'Seri Katil' Detayı: Tuğyan Gülter'in Arama Geçmişi Dosyaya Girdi

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in internet arama geçmişi dikkat çekti. Gülter'in annesinin ölümünden sonra "seri katil dedektif oyunu" ile uyuşturucu tespitine ilişkin aramalar yaptığı kaydedildi.

Son Güncelleme:
Güllü Soruşturmasında 'Seri Katil' Detayı: Tuğyan Gülter'in Arama Geçmişi Dosyaya Girdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şarkıcı Güllü’nün 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Gülter'in Türk Ceza Kanunu'nun 82'nci maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

TELEFONUNU DEĞİŞTİRDİ

tv100'ün haberine göre savcılık, dijital materyal incelemesinde Tuğyan Ülkem Gülter’in annesi Güllü’nün ölümünün ardından ekim ayında telefonunu değiştirdiğini tespit etti. Gülter’in annesinin ölümü sonrasında yeni cihazdan yaptığı internet aramaları hakkında tespitler da iddianamede yer aldı.

Gülter'in, telefonuna 31 Ekim 2025 tarihinde Whatsapp uygulamasını kurduğu, bu tarihte banka uygulamalarını da kurduğundan uyarı mesajları aldığı, buradan hareketle şüphelinin telefon değişikliği yaptığı belirlendi.

İŞTE ARAMA GEÇMİŞİNDE ÇIKANLAR

Yeni cihazdan yaptığı aramalarda "Saçta metamfetamin çıkar mı?, duygusal anne sözleri, yetim sözleri duygusal, esrar saçtan kaç günde çıkıyor?, uyuşturucu saçtan ne zaman temizlenir, esrar vücudunuzda ne kadar süre kalır?, esrar 2 ay içmese çıkar mı testte?, kokain saçta ne zaman çıkar?, haloperidol" sorularını sorduğu belirlendi.

SERİ KATİL OYUNUNU GÖRÜNTÜLEDİ

Gülter'in 24 Kasım 2025 tarihindeyse bir alışveriş sitesinde "Çözülmemiş davalar seri katil davası dedektif oyunu suçluyu bulma" adlı bir kutu oyunu linkine tıklayarak ürün görüntülemesi yaptığı tespit edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Güllü Seri katil
Son Güncelleme:
Büyükçekmece'de Toprak Kayması! Göçük Altında Kalanlar Var Büyükçekmece'de Toprak Kayması
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
İtirafı Gündem Olmuştu: Bennu Gerede'ye 'Müstehcenlik' Soruşturması Bennu Gerede'ye 'Müstehcenlik' Soruşturması
15 Temmuz Paylaşımından Tutuklanmıştı: Nasuh Mahruki İçin İstenen Hapis Cezası Belli Oldu Nasuh Mahruki İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Dışişleri Bakanı Fidan İngiliz Mevkidaşıyla Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan İngiliz Mevkidaşıyla Görüştü
ÇOK OKUNANLAR
ENAG Temmuz Ayı Enflasyonunu Açıkladı ENAG Temmuz Ayı Enflasyonunu Açıkladı
Selçuk Tepeli NOW TV Ana Haber'e Veda Etti, Yerine Gelecek İsim Belli Oldu Selçuk Tepeli Veda Etti, Yeni Ekran Yüzü Belli Oldu
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 2026 Yılında 84 Hakim ve Savcı Meslekten İhraç Edildi 84 Hakim ve Savcı Meslekten İhraç Edildi
AK Parti’ye Geçeceği İddia Edilmişti, Mithat Bülent Özmen’den Yanıt Geldi AK Parti'ye Katılacağı İddia Ediliyordu, Kararını Verdi
TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2026: TÜİK Enflasyon Rakamlarını Açıkladı TÜİK Temmuz Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı