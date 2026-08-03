Güllü Soruşturmasında 'Seri Katil' Detayı: Tuğyan Gülter'in Arama Geçmişi Dosyaya Girdi

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Ünlü şarkıcı Güllü’nün 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Gülter'in Türk Ceza Kanunu'nun 82'nci maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

TELEFONUNU DEĞİŞTİRDİ

tv100'ün haberine göre savcılık, dijital materyal incelemesinde Tuğyan Ülkem Gülter’in annesi Güllü’nün ölümünün ardından ekim ayında telefonunu değiştirdiğini tespit etti. Gülter’in annesinin ölümü sonrasında yeni cihazdan yaptığı internet aramaları hakkında tespitler da iddianamede yer aldı.

Gülter'in, telefonuna 31 Ekim 2025 tarihinde Whatsapp uygulamasını kurduğu, bu tarihte banka uygulamalarını da kurduğundan uyarı mesajları aldığı, buradan hareketle şüphelinin telefon değişikliği yaptığı belirlendi.

İŞTE ARAMA GEÇMİŞİNDE ÇIKANLAR

Yeni cihazdan yaptığı aramalarda "Saçta metamfetamin çıkar mı?, duygusal anne sözleri, yetim sözleri duygusal, esrar saçtan kaç günde çıkıyor?, uyuşturucu saçtan ne zaman temizlenir, esrar vücudunuzda ne kadar süre kalır?, esrar 2 ay içmese çıkar mı testte?, kokain saçta ne zaman çıkar?, haloperidol" sorularını sorduğu belirlendi.

SERİ KATİL OYUNUNU GÖRÜNTÜLEDİ

Gülter'in 24 Kasım 2025 tarihindeyse bir alışveriş sitesinde "Çözülmemiş davalar seri katil davası dedektif oyunu suçluyu bulma" adlı bir kutu oyunu linkine tıklayarak ürün görüntülemesi yaptığı tespit edildi.

Kaynak: Haber Merkezi