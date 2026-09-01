FETÖ’nün Signal Trafiği Deşifre Edildi: 13 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara’da FETÖ/PDY’nin güncel bilişim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MİT ve emniyet ekiplerinin Signal üzerinden yürüttüğü çalışmalar sonucunda belirlenen şüphelilerden 10’u yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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FETÖ’nün Signal Trafiği Deşifre Edildi: 13 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin güncel bilişim yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma yürütüldü.

FETÖ’NÜN SIGNAL TRAFİĞİ DEŞİFRE EDİLDİ

FETÖ/PDY tarafından kullanılan Signal adlı kriptolu haberleşme programının deşifre edilmesine yönelik incelemeler sonucunda, örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 13 şüpheli tespit edildi. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda şüphelilerin yakalanması amacıyla 1 Eylül 2026’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 3 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyonda gözaltı kararı bulunan 13 şüpheliden 10’u yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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FETÖ’nün Signal Trafiği Deşifre Edildi: 13 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı FETÖ’nün Signal Trafiği Deşifre Edildi