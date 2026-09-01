İzlanda’yı Parkeye Gömen 12 Dev Adam 2027 Dünya Kupası Biletini Kaptı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda'yı deplasmanda 110-73 yenerek grupta 8'de 8 yaptı. Bu tarihi sonuçla ay-yıldızlılar, dünya genelinde turnuva vizesini cebine koyan ilk ülke olarak adını Katar'a yazdırdı.

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İzlanda’yı Parkeye Gömen 12 Dev Adam 2027 Dünya Kupası Biletini Kaptı
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Türk basketbolu İzlanda’nın başkenti Reykjavik'te kusursuz bir destan yazdı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Bu sonuçla 8'de 8 yapan Türkiye, Dünya Kupası bileti alan ilk takım oldu.

CEDİ OSMAN VE FLYNN COŞTU

Milliler, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalshöll Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada kaptan Cedi Osman ve Malachi Flynn'in 24 sayı kaydettiği ilk periyodu 33-14 önde tamamladı. Onuralp Bitim'in 15 sayı kaydettiği ikinci periyotta da çok iyi bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 60-37 üstün gitti.

İkinci yarıda da etkili performansını sürdüren A Milli Takım, üçüncü çeyreğini 80-56 önde geçtiği karşılaşmadan 110-73 galip ayrıldı.

AVRUPA’NIN TEK NAMAĞLUP DEVİ: 8'DE 8!

Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası'na elemelerden katılma hakkı kazanan ilk ekip oldu.

İlk turu 6'da 6 ile lider tamamlayan ay-yıldızlılar, takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda da başarılı performansını sürdürdü. İkinci turda ilk 2 müsabakayı kazanarak elemelerde 8'de 8 yapan ve liderliğini sürdüren milliler, Dünya Kupası biletini almayı başardı.

HEDEF KATAR: DÜNYA KUPASI'NDA 6. KEZ

A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda 6. kez mücadele edecek. Milliler, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci turdaki ilk 2 maçların sonucunda namağlup tek takım ünvanını aldı.Ay-yıldızlı ekip, K Grubu'nda yer alan Polonya'nın ilk yenilgisini yaşamasının ardından mağlup olmayan tek ekip oldu.

Dünya Kupası Elemeleri'nde 26 Kasım'da deplasmanda İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım, 29 Kasım'da ise İzlanda'yı ağırlayacak.

Kaynak: AA

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