Meclis'te Kriz Mesaisi: İstifayla Düşen Grubu Yeniden Refah Kurtardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM, parlamento tarihine geçecek nitelikte yıldırım hızıyla çözülen bir 'grup kurma' krizine sahne oldu. Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun'un ani bir kararla partisinden istifa etmesi, TBMM’deki dengeleri saniyeler içinde altüst etti. Torun'un ayrılmasıyla milletvekili sayısı resmi olarak kritik sınırın altına düşen Yeni Yol Partisi, meclis grubunu kaybetme tehlikesiyle yüz yüze geldi.

MECLİS SİTESİNE 'BAĞIMSIZ' OLARAK GEÇTİ

Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti. Torun, TBMM'nin internet sitesinde "Bağımsız Milletvekili" listesinde yer aldı. Torun'un istifasının ardından Yeni Yol Partisi'nin milletvekili sayısı 19'a gerilediği için grup düştü.

YENİDEN REFAH'TAN JET JEST

Bunun üzerine Yeniden Refah Partisi, Konya Milletvekili Ali Yüksel'in Yeni Yol TBMM Grubu'na katıldığını açıkladı. Yüksel'in katılımıyla sandalye sayısı yeniden 20'ye yükselen Yeni Yol grubu, meclisteki resmi statüsünü korumayı başardı.

Ali Yüksel

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada, "TBMM'de Yeni Yol Grubu'nun çalışmalarına devam edebilmesi amacıyla, Yeniden Refah Partimizin Konya Milletvekili Sayın Ali Yüksel Yeni Yol TBMM Grubu'na katılmıştır. Partimiz tarafından atılan bu adımın hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA