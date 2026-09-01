Diyarbakır Valiliği'nden Flaş Açıklama: Trabzonspor Otobüsüne Taşlı Saldırı!

Diyarbakır Valiliği, Amed SK maçı sonrası kentten ayrılan Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse Ergani'de düzenlenen taşlı saldırıya ilişkin resmi açıklama yaptı. Valilik, "Hadise tamamen münferittir, camialara mal edilemez" dedi.

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Diyarbakır Valiliği'nden Flaş Açıklama: Trabzonspor Otobüsüne Taşlı Saldırı!
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Diyarbakır Valiliğince Trabzonspor taraftarlarını taşıyan bir otobüse taşlı saldırıda bulunulmasına ilişkin açıklama yapıldı.

ERGANİ'DE TAŞLI PUSU

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor karşılaşması için Diyarbakır'a gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüslerden birine Ergani ilçesinden geçişi sırasında taşlı saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, olayın ardından kısa süreli arbede yaşandığı kaydedildi.

'BU HADİSE CAMİALARA MAL EDİLEMEZ'

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Olayda bir otobüsün camında hasar meydana gelmiştir. Alınan güvenlik tedbirleri kapsamında kolluk kuvvetlerimizin ivedi müdahalesiyle olay kısa sürede kontrol altına alınmış, herhangi bir büyümeye meydan verilmeden taraftarların güvenli şekilde yollarına devam etmeleri sağlanmıştır. Tamamen münferit nitelikte olan bu hadisenin hiçbir şekilde Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor camialarına mal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Futbolun, şehirler ve camialar arasında dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendiren bir ortak değer olduğuna inanıyoruz. Yaşanan münferit hadiseden etkilenen taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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Kaynak: AA

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