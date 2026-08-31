Şile'de Ölüm Virajı Can Almaya Devam Ediyor: 14 Gün Arayla Bir Motosikletli Daha Hayatını Kaybetti

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İstanbul’un Şile ilçesinde bulunan keskin dönemeçleriyle ünlü Darlık Yolu, iki hafta içinde ikinci bir genç motosikletliye daha mezar oldu. Hafta sonu arkadaş grubuyla birlikte viraj çalışması yapmak bölgeye giden Yıldırım Ersan (30), "Avlak Virajı" olarak bilinen noktada geçirdiği feci kazada yaşamını yitirdi. Bölgede art arda yaşanan can kayıpları sürücüler arasında büyük endişe yaratıyor.

VİRAJDAN ÇIKIP ORMANLIK ALANA SAVRULDU

Korkunç kaza, dün saat 15.00 sıralarında Şile Darlık Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla konvoy halinde ilerleyen Yıldırım Ersan, iddiaya göre hızla girdiği keskin virajda aniden zeminde kayan motosikletin hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak ağaçların bulunduğu ormanlık alana çok sert bir şekilde savruldu.

ŞİLE DEVLET HASTANESİ'NDE ACI HABER

Kazayı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde kalbini yeniden çalıştırdığı ve ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı sürücü, ambulansla süratle Şile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak iç organlarında ağır hasar meydana gelen Yıldırım Ersan, doktorların tüm yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç sürücünün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Hekimbaşı Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

YOLDAKİ KAZA İZLERİ DURUYOR

Öte yandan feci kazanın meydana geldiği ölüm yolu havadan dron kameralarıyla görüntülendi. Keskin yapısı ve dik açılarıyla dikkat çeken Darlık Yolu'ndaki asfalt üzerinde yer alan çok sayıda ani fren ve sürtünme izi, virajın sürücüler için oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

14 GÜN ÖNCE CEYDA AYNI YERDE ÖLMÜŞTÜ

Darlık Yolu'ndaki bu trajedi ilk değil. Aynı kara noktanın hemen yakınında, 17 Ağustos Pazartesi günü henüz 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceyda Yakova da motosiklet kazasında can vermişti. Arkadaşını ziyaret ettikten sonra gezintiye çıkan Yakova'nın motosikleti mıcıra kapılmış, genç kız yön tabelasına çarparak geçirdiği iç kanama sonucu hastanede hayatını kaybetmişti.

Sürücüler, iki hafta arayla iki gencin can verdiği bu yolda acilen ek güvenlik önlemleri alınmasını, mıcır ve zemin temizliği yapılmasını talep ediyor.

Kaynak: DHA