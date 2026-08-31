Girne'deki Gemi Faciasında Kahreden Detay, Anne Gözyaşları İçinde Anlattı: 'Ne Olur Elimi Bırakma Dedi'

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere hareket eden Filojet isimli yolcu gemisinin batmasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

12 YAŞINDAKİ SALİHA MİRAY BİÇER DE KAYIP

Kazada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Kayıplar arasında Hataylı Biçer ailesinin çocukları 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer ile 9 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer de bulunuyor. Tatil için Girne’ye giden Hayri ve Ayten Biçer çifti, dönüş yolunda feribot faciasını yaşadı. Çocuklarından haber alamayan anne Ayten Biçer, geminin alabora olduğu sırada yaşanan paniği ve çocuklarının son anlarını gözyaşları içinde anlattı. Kendisinin ve eşinin çevredeki kişilerin yardımıyla kurtulduğunu belirten Ayten Biçer, “Oğlum babasının yakasından tutmuş, kızım ise benim elimi tutuyordu. Her tarafta mazot vardı ve kaygandı. Bu sırada üzerimize valiz düştü. Kızım ‘Anne ne olur elimi bırakma’ diye bağırıyordu. Kızım elimden yağ gibi kayıp gitti. Çocuklarım geminin içinde sıkışmış olabilir” dedi.

'SU KAÇAĞI DİKKATE ALINMADI' İDDASI

Sabah'ta yer alan habere göre, kaza sırasında çocuklarına mürettebat tarafından can yeleği verilmediğini söyleyen anne Biçer, gemide su kaçağı olduğunu yetkililere bildirdiklerini ancak uyarılarının dikkate alınmadığını ifade etti.

'EVLATLARIM CAN YELEKSİZ GİTTİ'

Biçer, “Yetkililere su kaçağı olduğunu söyledik. Bize ‘Ayağınız hiç mi suya değmedi. Kalkın başka bir tarafa oturun’ dediler. Bize fırtınanın kısa sürede geçeceğini söylediler. Biz dönmelerini istedik ama bizi dinlemediler. Ortalık ana baba günüydü. Evlatlarım can yeleksiz gitti” diye konuştu. Facianın ardından kayıp 18 kişiye ulaşmak için bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Biçer ailesi ise kayıp çocukları Saliha Miray ve Mehmet Asaf’tan gelecek iyi haberi bekliyor.

Kaynak: Sabah