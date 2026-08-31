Halk TV'den Ayrılmıştı... İsmail Saymaz'ın Yeni Adresi Belli Oldu
İsmail Küçükkaya, bir süredir ara verdiği ekranlara Sözcü TV ile geri döndü. Küçükkaya’nın ilk programında konuşan Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey, Halk TV’den ayrılan İsmail Saymaz’ın da Sözcü TV ekranlarına döneceğini açıkladı.
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İsmail Küçükkaya, bir süredir uzak kaldığı televizyon ekranlarına Sözcü TV ile yeniden merhaba dedi. Küçükkaya, Sözcü TV’de sabah haberlerini sunmaya başladı.
İSMAİL SAYMAZ SÖZCÜ TV’YE DÖNÜYOR
Küçükkaya’nın Sözcü TV’deki ilk programına kanalın Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey konuk oldu. Özbey, Halk TV’den ayrılan gazeteci İsmail Saymaz’ın da Sözcü TV ekranlarına yeniden döneceğini açıkladı.
DAHA ÖNCE DE SÖZCÜ TV’YE GEÇMİŞTİ
İsmail Saymaz, 2020 yılının Eylül ayında Sözcü gazetesiyle anlaşmıştı. Ardından Halk TV’ye geçen Saymaz, burada 20 ay görev yaptıktan sonra 2023’te yeniden Sözcü TV’ye katılmıştı. Saymaz, 2024 yılının Haziran ayında ise Sözcü TV’den ayrılarak tekrar Halk TV’ye geçtiğini duyurmuştu.
Kaynak: Haber Merkezi
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