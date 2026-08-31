Kripto Dünyasında Deprem: Bitexen’in Sahibi Kemal Cenk Erdem Kara Para Aklamadan Tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’nin sahibi Kemal Cenk Erdem gözaltına alındı.

"Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etmek" suçlamalarıyla nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Erdem, kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle tutuklandı.

100 MİLYON TL'LİK ŞÜPHELİ TRAFİK VE GİZLİ BAĞLANTILAR

Mahkemenin tutuklama gerekçesinde, finans ağının çarkları ve şirketler arasındaki gizli bağlantılar tek tek deşifre edildi. Ticaret sicil kayıtlarında Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (DinamikPay) üzerinde doğrudan adı bulunmayan Kemal Cenk Erdem'in, şirketin kurucusu ve tek hakimi olan Ayşin Erdem'in eşi olduğu aktarıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve savcılık incelemelerinde, DinamikPay ve Dinamik Yatırım’ın sermaye kaynakları içerisinde Bitexen ve Erdem bağlantılı devasa para hareketleri saptandı. Eşler arasında 100 milyon TL’ye yaklaşan çift yönlü ve şüpheli bir mali hareketlilik olduğu raporlandı.

'FİİLİ LİDER KEMAL CENK ERDEM'

Mahkeme kararında, şüphelinin kendisini sadece "Ayşin Erdem’in eşiyim, şirketle bağım yok" diyerek savunmasının dosyadaki delillerle uyuşmadığı vurgulandı. Dosyadaki tanık ve şüpheli ifadelerinde Kemal Cenk Erdem’in Bitexen, Evenpal Teknoloji ve KCE Finansal Teknoloji gibi dev şirketler grubunun finansal karar mekanizmasındaki "fiili lider" ve en etkili kişi olduğu aktarıldı.

Hakimlik; mali kayıtlar ve şirket transferlerinin yasa dışı bahis paralarının sisteme sokularak aklanması yönünde ciddi emareler barındırdığı kanaatine vardı.

'TİCARİ FAALİYETİM YOK'

Hakimlik karşısında savunma yapan kripto platformu sahibi Kemal Cenk Erdem, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Erdem, "Yönetim kurulu başkanı olduğum şirket ile adı geçen ve bahsi geçen şirket arasında bugüne kadar hiçbir ticari faaliyet gerçekleşmemiştir. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

KAÇMA ŞÜPHESİYLE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği; dosyadaki delillerin henüz tamamen toplanmamış olması, suçun niteliği, yasa dışı bahis ağının büyüklüğü ve şüphelinin kaçma ihtimaline ilişkin somut olguların bulunması gerekçesiyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına hükmetti. Kemal Cenk Erdem cezaevine sevk edildi.

Soruşturmanın diğer şirket ortaklarına ve kripto para bacağı üzerindeki transferlere doğru derinleştirileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA