Ceyda'nın Ölümüyle Yıkılan Aileden Duygusal Sözler: 'Kızımın Kazada Hatası Bile Yoktu'

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Şile yolunda motosikletiyle seyir halindeyken yön tabelasına çarpması sonucu 21 yaşında hayatını kaybeden Ceyda Yakova'nın anne ve babası konuştu. Anne Melek Yakova, kızının motosikleti çok iyi kullandığını belirterek, “Kızımın kazada hatası bile yoktu. Motosiklet onun için sadece hobiydi, tutkunu değildi” dedi. Kaza, 17 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında Şile Avlak Virajı'nda meydana geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden yaklaşık bir ay önce mezun olan Ceyda Yakova, Şile'de yaşayan arkadaşını ziyaret ettikten sonra motosikletiyle gezmek için yola çıktı. Şile Yolu Avlak Virajı'nda motosikletinin tekerleği mıcıra giren Yakova, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki yön tabelasına çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın ardından savrulan Yakova'yı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yakova, ağır yaralı olarak Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddi olması üzerine Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yakova'nın iç kanama geçirdiği belirlendi. Yakova, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 23.00 sıralarında hayatını kaybetti.

'MUTLU OLMASINDAN MUTLUYDUK'

Baba Cem Yakova, Ceyda'nın Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olduğunu ve daha önce voleybol oynadığını anlattı. Üniversitenin son iki yılında motosiklete ilgi duymaya başladığını belirten Yakova, kızının kendi çalışarak kazandığı parayla motosikletini aldığını söyledi. Ceyda'nın hem okuduğunu hem çalıştığını ifade eden baba Yakova, motosikletini okul ve iş arasında ulaşım için de kullandığını belirterek, “Biz de onun mutlu olmasından mutluyduk. Hobisi motosikletti” dedi.

Kazanın ardından jandarma karakolunu ziyaret ettiklerini anlatan Yakova, savcının izniyle kaza görüntülerini izlediklerini söyledi. Kask ve motosiklet kamerasının ise işlemler tamamlanmadığı için henüz aileye teslim edilmediğini belirtti. Baba Yakova, görüntülerde Ceyda'nın orman yolunda yaklaşık 100 kilometre hızla ilerlediğini, tekerleğinin mıcıra girmesiyle asfalttan çıktığını ve karşıdaki toprak yola geçerken yön tabelasının direğine çarptığını anlattı. Ceyda'nın olay sırasında bilincinin açık olduğunu ve “Biraz ağrım var” dediğini aktaran Yakova, ambulansla önce Şile Devlet Hastanesi'ne, ardından İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi.

Ceyda'nın çok sevildiğini sonradan fark ettiğini belirten baba Yakova, kızının geride büyük bir sevgi bıraktığını ifade etti.

'MOTOSİKLET ONUN İÇİN SADECE HOBİYDİ'

Ceyda'nın daha önce de motosiklet kazası geçirdiğini ve bu kazada kolunun kırıldığını anlatan baba Yakova, sonrasında kızının güvenlik ekipmanlarına daha fazla önem verdiğini söyledi. Yazlık ve kışlık ekipmanlarını eksiksiz kullandığını belirten Yakova, motosikleti profesyonel şekilde kullandığını ifade etti. Anne Melek Yakova ise kızının kaza anını ve sonrasını konuşmak istemediğini belirterek, “Kızımın kazada hatası bile yoktu. O çok güzel kullanırdı motosikletini. Motosiklet onun için sadece hobiydi, tutkunu değildi” dedi.

Ceyda'yı “çok güzel bir bebek, çocuk, abla ve arkadaş” olarak anlatan anne Yakova, kızının çevresinde çok sevildiğini söyledi. Mahalledeki çocukların bile Ceyda'nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu aktaran anne Yakova, “Ceyda çok seviliyordu” dedi.

'İLK TERAPİSİNİ DE BANA YAPTI'

Kızıyla her zaman gurur duyduğunu ifade eden Melek Yakova, Ceyda'nın voleybolcu, sporcu ve eğitmen olduğunu, psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra psikolog olduğunu söyledi. "Kızım, psikoloji mezunuydu. İlk terapisini de bana yaptı. Şimdi de cennet bahçesinde komşularıyla güzel güzel sohbet edecek" dedi. Melek Yakova, kızının işaret dili öğrendiğini ve bu bilgisi sayesinde bir çocuğun ailesine kavuşmasına yardımcı olduğunu da anlattı. İşaret dili öğretmeninin kendisine Ceyda'nın dersindeki en hızlı öğrenen öğrencilerden biri olduğunu söylediğini aktaran anne Yakova, bir alışveriş merkezinde kaybolan 4-5 yaşındaki bir kız çocuğunun Ceyda sayesinde annesine ulaştığını belirtti. Ceyda'nın hem eğitimine devam ettiğini hem çalıştığını ve sosyal hayatını sürdürdüğünü ifade eden anne Yakova, kızının vefatından önce yaklaşık bir buçuk-iki aylık süreçte çevresindeki herkesle vedalaşmış gibi olduğunu söyledi.

'HEP BİZİMLE OLACAK'

Melek Yakova, “Rabbimin emanetini ona geri verdim. Asla isyan etmedim, hiç kimse bunu böyle bilmesin” dedi. Kızının bundan sonra da kendisiyle yaşayacağını ifade eden anne Yakova, “O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark bir daha odası hiç dağılmayacak, her zaman böyle toplu kalacak. Hep bizimle olacak Ceyda” diye konuştu.

Kaynak: DHA