Kapıkule'de Tır Dorsesi Altında Firar Girişimi: YouTuber Arif Kocabıyık Sınırda Yakalandı!

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan ünlü sokak röportajcısı ve YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırın dorsesinin altına saklanarak Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Kocabıyık'ın tır dorsesi altında bir İran vatandaşıyla birlikte saklandığı, tır şoförünün de gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kamuoyunda 'İlave TV' adlı YouTube kanalıyla tanınan Arif Kocabıyık’ın Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda tır dorsesinin altında yakalanmasına ilişkin ayrıntılar belli oldu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarına göre, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde sınırda büyük bir insan kaçakçılığı ve firar organizasyonu çökertildi.

TIR DORSESİNDEN İKİ KİŞİ ÇIKTI

Olay, bugün saat 15.11 sıralarında Kapıkule Gümrük Sahası’nda meydana geldi. Türkiye’den Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere gümrük kontrol noktasına gelen Muhterem Altıntaş idaresindeki 42 BHK 513 çekici ve 42 AKC 930 dorse plakalı tır, şüphe üzerine arama ve kontrole tabi tutuldu.

Ekiplerin tırın dorse altındaki mekanik bölmelerde yaptığı hassas incelemede, buraya gizlenmiş halde iki kişi tespit edildi. Yapılan kimlik kontrolünde bu kişilerden birinin ünlü YouTuber Arif Kocabıyık, diğerinin ise İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu anlaşıldı.

YURT DIŞI YASAĞINI DELMEK İÇİN SAKLANMIŞ

Yapılan adli sorgulamada, Arif Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu kapsamında verilmiş aktif bir yurt dışına çıkış yasağı kararı olduğu tespit edildi. Kocabıyık’ın, hakkındaki bu yasal engeli aşabilmek ve yasa dışı yollarla Bulgaristan’a geçebilmek amacıyla tırın altına gizlenerek kaçmaya kalkıştığı belirlendi.

TIR ŞOFÖRÜ VE KOCABIYIK GÖZALTINDA

Sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışan YouTuber Arif Kocabıyık ile firara aracılık ettiği değerlendirilen tır sürücüsü Muhterem Altıntaş emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN 'MEVCUTLU SEVK' TALİMATI

Şüphelilerin emniyetteki ifade ve parmak izi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına 'mevcutlu' olarak (kelepçeli ve polis eşliğinde) sevk edilmeleri yönünde talimat verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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