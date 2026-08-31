Ege Denizi'nde Korkutan Deprem: İzmir ve Çevresi Sallandı

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Ege Denizi, bu akşam saatlerinde meydana gelen bir depremle hareketlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 21.33 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan bir sarsıntı kaydedildi. İzmir'in kıyı ilçelerinde de hafif şekilde hissedilen deprem, kısa süreli bir paniğe neden oldu.

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Depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü. Sarsıntının İzmir'in Karaburun ilçesine yaklaşık 55.37 kilometre mesafede gerçekleştiği belirlendi. Deprem, yerin 43.4 kilometre derinliğinde yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi