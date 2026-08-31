Diyarbakır'da Sürpriz Sonuç: Amed SK 90'da Attığı Golle Trabzonspor'u Devirdi!

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 3. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Trabzonspor karşısında çok kritik bir galibiyet elde etti. Kıran kırana geçen ve son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada gülen taraf, taraftarının büyük desteğini arkasına alan ev sahibi ekip oldu.

LAFONT GEÇİT VERMEDİ, DİA SABA YAN AĞLARA TAKILDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da skoru değiştirmek için vites artırdı. 70. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahası dışından Ozan Tufan'ın çektiği sert şutta Amed SK kalecisi Alban Lafont muazzam bir refleks göstererek topu yumrukladı ve tehlikeyi savuşturdu.

Bu pozisyondan 4 dakika sonra hızlı hücumla çıkan Amed SK'de Dia Saba sol çaprazdan ceza sahasına girdi; ancak tecrübeli oyuncunun sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

ORBAN SAHNEDE

Maçın bu skorla bitmesi beklenirken 90. dakikada stadyumu ayağa kaldıran gol geldi. Gelişen organize Amed SK atağında Mehmet Yeşil, savunmanın arkasına sarkan Gift Orban'ı gördü.

Kale önünde topla buluşan Nijeryalı golcü Orban, düzgün ve soğukkanlı bir vuruşla meşin yuvarlağı Trabzonspor filelerine göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan uzatma dakikalarında skoru korumayı başaran Diyarbakır temsilcisi, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Kaynak: AA