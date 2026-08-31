Bişkek’te Muhteşem Açılış: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kortejini Ayakta Selamladı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları görkemli bir törenle başladı. Bişkek Arena'daki töreni yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çıkan Türkiye kortejini ayakta selamladı.

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Türk dünyasını ve geleneksel sporları bir araya getiren dev organizasyonun açılışında renkli ve tarihi anlar yaşandı.

Bişkek’te Muhteşem Açılış: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kortejini Ayakta Selamladı - Resim : 1

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te inşa edilen modern Bişkek Arena'da gerçekleştirilen 6. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni, dünya devletlerinin geleneksel kıyafetleri ve bayraklarıyla katıldığı kortej yürüyüşüyle start aldı.

Bişkek’te Muhteşem Açılış: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kortejini Ayakta Selamladı - Resim : 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYAKTA ALKIŞLADI

Geleneksel Türk sporcuları, okçuları ve atlı birliklerin temsilcilerinden oluşan kalabalık Türkiye korteji Türk bayrağıyla arenaya giriş yaptığı sırada büyük bir coşku yaşandı.

Bişkek’te Muhteşem Açılış: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kortejini Ayakta Selamladı - Resim : 3

Töreni şeref tribününden Kırgızistan Cumhurbaşkanı ve diğer devlet liderleriyle birlikte izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye kortejinin geçişi sırasında ayağa kalktı.

Bişkek’te Muhteşem Açılış: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kortejini Ayakta Selamladı - Resim : 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuları ve delegasyonu el sallayarak ve alkışlayarak selamladı.

Kaynak: İHA

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Recep Tayyip Erdoğan
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