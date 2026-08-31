Bişkek’te Muhteşem Açılış: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kortejini Ayakta Selamladı

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Türk dünyasını ve geleneksel sporları bir araya getiren dev organizasyonun açılışında renkli ve tarihi anlar yaşandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te inşa edilen modern Bişkek Arena'da gerçekleştirilen 6. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni, dünya devletlerinin geleneksel kıyafetleri ve bayraklarıyla katıldığı kortej yürüyüşüyle start aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYAKTA ALKIŞLADI

Geleneksel Türk sporcuları, okçuları ve atlı birliklerin temsilcilerinden oluşan kalabalık Türkiye korteji Türk bayrağıyla arenaya giriş yaptığı sırada büyük bir coşku yaşandı.

Töreni şeref tribününden Kırgızistan Cumhurbaşkanı ve diğer devlet liderleriyle birlikte izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye kortejinin geçişi sırasında ayağa kalktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuları ve delegasyonu el sallayarak ve alkışlayarak selamladı.

Kaynak: İHA