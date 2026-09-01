Hürmüz'de İHA Savaşları Sürerken Trump Meydan Okudu: 'Gecede 30 Tanker Geçiyor, Petrol Güvende!'

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Dünya enerji koridorunun kalbi Hürmüz Boğazı'nda İran ile ABD arasında İHA düşürme krizleri yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump'tan küresel piyasaları rahatlatmayı amaçlayan flaş açıklamalar geldi. Beyaz Saray'da düzenlenen bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, bölgedeki askeri hareketliliğe rağmen petrol sevkiyatının güvenli bir şekilde sürdüğünü savundu.

'HADLERİNİ BİLDİRİRİZ'

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ilaç fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, İran'a saldırıların yeniden başlamasının sınırlı bir planın parçası mı yoksa kapsamlı bir savaşa dönüş mü olduğu konusunda net ifadeler kullanmaktan kaçındı. İran'ın "çökmüş bir ülke" olduğunu savunan ABD Başkanı, "Yine de bu durum onlara haddini bildirmeyeceğimiz anlamına gelmez. Neler olacağını göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'HÜRMÜZ'DEN GECEDE 30 TANKER GEÇİYOR'

Hürmüz Boğazı'ndan ABD donanmasının da yardımıyla günlük yaklaşık 30 tankerin geçtiğini anlatan Trump, "Hürmüz Boğazı son derece iyi durumda. Gecede ortalama 30 gemi geçiyor. Çok fazla petrol geliyor. Bu yüzden petrol fiyatlarının, tahmin edildiği gibi yükselmediğini görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'NÜKLEER SİLAHLARI OLSAYDI İSRAİL OLMAZDI'

ABD'nin önce Venezuela'da, sonra da İran'da "çok iyi" bir iş çıkardığını savunan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Eğer İran’ın nükleer silahı olsaydı, şu anda İsrail diye bir ülke olmazdı" yorumunu yaptı. Trump, İran'a yönelik kimyasal silah kullanma gibi bir ihtimalin olmadığını vurgulayarak, Tahran'ın askeri kapasitesini zaten büyük ölçüde yok ettiklerini öne sürdü.

'OPEC KARARI VENEZUELA'YA KALMIŞ'

Öte yandan Trump, bir soru üzerine, Venezuela'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) ayrılıp ayrılmama kararının bu ülkeye kaldığını ifade etti. Venezuela ile yaptıkları petrol anlaşmasının ABD için çok önemli bir kazanım olduğunu dile getiren Trump, OPEC konusundaki sürecin kendileriyle ilgili olmadığını belirtti.

Kaynak: AA