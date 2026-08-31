İran'ın Misillemesi Trump'ı Öfkelendirdi: 'Onları Sert Vuracağız'

BD Başkanı Donald Trump, ABD'nin dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırıları sonrası İran'ın Ürdün'deki ABD hava üslerini balistik füzelerle hedef almasının ardından bu saldırılara karşılık vereceklerini açıkladı.

Son Güncelleme:
İran'ın Misillemesi Trump'ı Öfkelendirdi: 'Onları Sert Vuracağız'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fox News muhabiri Trey Yingst, Trump ile yaptığı röportajdan ABD Başkanı'nın İran'a ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Yingst'e göre Trump, İran'ın Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle hedef almasına karşılık verileceğini söyledi.

'SERT VURACAĞIZ'

Trump, "Onları sert vuracağız. Bir yanıt vereceğiz." diye konuştu.

İran'ın balistik füzelerinin biri hariç tamamına ABD hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini belirten Trump, müdahale edilemeyen füzenin "önemli bir yeri vurmayacağı için hava sahasından geçişine izin verildiğini" ifade etti.

'İRAN GÖRÜŞMEYİ ÇOK İSTİYOR'

Trump, İran'ın "görüşmeyi çok istediğini ancak anlaşma konusunda onlara güvenilebileceğinden emin olmadığını" savundu.

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yaptırımlarının "işe yaradığına" ilişkin sözlerini yineledi.

ABD LARK ADASI'NA SALDIRDI

ABD ordusu, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İRAN MİSİLLEME OLARAK ÜRDÜN'DEKİ ABD NOKTALARINI VURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu. İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını bildirmişti.

Ürdün ordusu, ülkenin hava sahasını ihlal eden 8 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurmuştu.

ABD'den İran'a Yeni Saldırı: Tahran'dan 'Misilleme Geliyor, Kaçın' ÇıkışıABD'den İran'a Yeni Saldırı: Tahran'dan 'Misilleme Geliyor, Kaçın' ÇıkışıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD İran
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ABD'den İran'a Yeni Saldırı: Tahran'dan 'Misilleme Geliyor, Kaçın' Çıkışı ABD Yine Saldırıya Geçti: Tahran'dan 'Misilleme Geliyor, Kaçın' Çıkışı
Avrupa Birliği'ne Şok: İzlanda'da Yapılan 'Katılım Referandumunda' Sandıktan 'Hayır' Çıktı O Ülkede Sandıktan 'Hayır' Çıktı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Halk TV'den Ayrılmıştı... İsmail Saymaz'ın Yeni Adresi Belli Oldu İsmail Saymaz'ın Yeni Adresi Belli Oldu
Girne'deki Gemi Faciasında Kahreden Detay, Anne Gözyaşları İçinde Anlattı: 'Ne Olur Elimi Bırakma Dedi' Girne'deki Gemi Faciasında Kahreden Detay, Anne Gözyaşları İçinde Anlattı
Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Perde: Balık Adam Gürkan Gürdal Hakkında Tutuklama Kararı Kritik İsim Hakkında Tutuklama Kararı
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi'nin Cenaze Töreninde Yan Yana Geldi Kılıçdaroğlu ve Özel Cenazede Yan Yana Geldi
Girne'de Batan Geminin Kaptanının İfadesi Ortaya Çıktı! 8 Kişiye Mezar Olmuştu Girne'de Batan Geminin Kaptanının İfadesi Ortaya Çıktı! 8 Kişiye Mezar Olmuştu