Girne'de Batan Geminin Kaptanının İfadesi Ortaya Çıktı! 8 Kişiye Mezar Olmuştu

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Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsünün dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamasıyla meydana gelen kazaya ilişkin mahkeme süreci başladı.

KAPTAN DAHİL 9 KİŞİ MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Gözaltına alınan kaptan M.Ö'nün yanı sıra mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Zanlılara, “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması getirildi.

Gözaltına alınanlar arasında şirket direktörü, gemi kaptanı, ikinci kaptan, baş ve ikinci makinistler ile üç mürettebat da yer alıyor.

7 KİŞİ DAHA MAHKEMEYE GETİRİLECEK

Hakim, kimlik tespiti yapıldıktan sonra "tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan aranan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini istedi.

Hakim, duruşmanın söz konusu 7 kişinin de getirilmesiyle saat 11.30'da yeniden başlayacağını duyurdu.

KAPTAN VE MÜRETTEBATIN İLK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Gemi kaptanı ve mürettebatı, mahkemeye verdikleri ifadede, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan ederek, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.

GEMİNİN İZİN BELGELERİ İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturmada geminin sefere çıkmadan önceki teknik durumu ve gerekli izinleri de incelemeye alındı. Geminin izinlerinin tamam olduğu; Türk Loydu, Liman Başkanlığı ve Meteoroloji tarafından gerekli izinlerin verildiği belirtildi.

Mahkeme, teknik verilerin toplanmasını, tanıkların dinlenmesini, bu konuda Türkiye'de soruşturma açılıp açılmadığının öğrenilmesini ve diğer belgelerin tamamlanmasını istedi.

GEMİNİN KARA KUTUSUNA ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı geminin kara kutusuna ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Araklı, “Polis soruşturması da devam ediyor. Geminin kara kutusuna da ulaşmaya çalışıyoruz. Kazanın gerçek sebebi ne, teknik sorunu var mıydı, bu cihazdan alabileceğiz. Ona ulaşmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

GİRNE'DEKİ GEMİ FACİASINDA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti.

18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA