Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Perde: Balık Adam Gürkan Gürdal Hakkında Tutuklama Kararı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasının 5. dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı. Başsavcılık, aynı soruşturma kapsamında Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör hakkında verilen adli kontrol kararlarına ise itiraz etti.

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Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Perde: Balık Adam Gürkan Gürdal Hakkında Tutuklama Kararı
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Adalet Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasının 5. dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erzurum Adliyesine getirildi.

BALIK ADAM GÜRKAN GÜRDAL TUTUKLANDI

Adliyeye getirilen 3 isimden biri olan balık adam Gürkan Gürdal, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Gürdal, buradaki sorgusunun ardından tutuklandı.

SAVCILIK 2 İSİM HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZ ETTİ

Başsavcılık, aynı soruşturma kapsamında Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör'ün adli kontrolle serbest bırakılmalarına da itirazda bulundu.

Kaynak: ANKA

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