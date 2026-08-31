Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi'nin Cenaze Töreninde Yan Yana Geldi

Ankara'da hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi için TBMM'de tören düzenlendi. Törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de hazır bulunurken, Kılıçdaroğlu'nun tören öncesi alan giriş yaptığı esnada Özgür Özel ile de selamlaşması dikkat çekti.

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Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi'nin Cenaze Töreninde Yan Yana Geldi
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83 yaşındaki Cevdet Selvi, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 28 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Selvi için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene; Selvi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, siyasi partilerin grup başkan vekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi'nin Cenaze Töreninde Yan Yana Geldi - Resim : 1

KILIÇDAROĞLU İLE ÖZEL TOKALAŞTI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aileye taziyede bulunduktan sonra birbirleri ile tokalaştı. Cevdet Selvi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önüne getirildi. Selvi'nin hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Cevdet Selvi'nin cenazesi, Gölbaşı Mezarlık Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi'nin Cenaze Töreninde Yan Yana Geldi - Resim : 2

CEVDET SELVİ KİMDİR?

Cevdet Selvi, 1943 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Eskişehir Yüksek Tekniker Okulu Makine Bölümü'nden mezun olan Selvi, Eskişehir Hava İkmal Merkezi Tayyare Fabrikası ile Türkiye Gübre Sanayi Kütahya Fabrikası'nda çalıştı. Harb-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeliği, Petrol-İş Şube Başkanlığı, Teşkilatlanma Sekreterliği ve Petrol-İş Genel Başkanlığı görevlerini yürüten Selvi, Türk-İş Başkanlar Kurulu üyeliği, ILO Türkiye Delegeliği görevlerinde bulundu. Selvi, İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliği ile SODEP kurucu üyeliğini yapmasının ardından 1995 yılı seçimlerinde DSP'den İstanbul Milletvekili seçildi. 1997 yılında CHP'ye katılan Selvi, 1999 seçimleri sonrasında Genel Başkan Deniz Baykal'ın istifası sonrası Genel Başkan Vekili oldu. 2010 yılında da Baykal'ın istifa etmesi sonrasında bir kez daha Genel Başkan Vekili olan Selvi, 18, 20 ve 22'inci dönem milletvekilliği yaptı. Selvi, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kaynak: DHA

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Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel TBMM CHP YENİ Parti
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