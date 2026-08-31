Hürmüz'de Savaş Alarmı: İran, ABD'nin Bir Dev İHA'sını Daha Düşürdü!

Körfez'de sular durulmuyor... İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün sabaha karşı düşürdüğü ABD insansız hava aracının ardından bugün Hürmüz Boğazı semalarında bir MQ-9 Reaper tipi İHA’yı daha füzeyle vurduğunu açıkladı.

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Hürmüz'de Savaş Alarmı: İran, ABD'nin Bir Dev İHA'sını Daha Düşürdü!
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Küresel enerji koridorunun kalbi Hürmüz Boğazı, Washington ile Tahran arasında açık bir hava savaşına sahne oluyor.

İran, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğünü bildirdi. İran’ın Fars Haber Ajansının haberinde, "Birkaç dakika önce, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait gelişmiş bir hava savunma sisteminin ateşine maruz kalan bir MQ-9 insansız hava aracı düşürüldü" ifadeleri kullanıldı.

FİLONUN YÜZDE 25'İ GİTTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün sabaha karşı da ABD’ye ait bir MQ-9’un Hürmüz Boğazı üzerinde düşürüldüğünü bildirmişti.

Washington Post gazetesi, 13 Ağustos'ta yayımladığı haberinde, ABD'nin İran ile savaş sırasında, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun olarak kullandığı MQ-9 Reaper tipi İHA'lardan en az 45'ini kaybettiğini belirtmişti.

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, bu miktarın, MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiği kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

Etiketler
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