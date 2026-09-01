Sendika Liderleri İçin Dev Savunma: 300'den Fazla Avukat İtiraz Dilekçesi Verdi

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Geçtiğimiz günlerde yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutukluluk hallerine karşı, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce hukukçu tek bir metinde birleşerek adliyeye çıkarma yaptı.

300'DEN FAZLA AVUKAT İMZA ATTI

Bağımsız Maden-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, cezaevinde olan Gökay Çakır ile Başaran Aksu'nun tutukluluğuna itiraz edildiği belirtildi.

Açıklamada "Genel Başkanımız Gökay Çakır ve Başaran Aksu'nun tutukluluğa itiraz dilekçesini 300'den fazla avukatın imzası ile sunduk. Katılan tüm avukat dostlarımıza, hukuk kurumlarına ve barolara teşekkür ederiz. Dayanışma ile kazanacağız" denildi.

Kaynak: ANKA