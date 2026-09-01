Deniz Göktaş Tahliye Edildiği Dosyadan Yeniden Tutuklandı

Stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle bir süredir cezaevinde olan komedyen İmran Deniz Göktaş, hakkında verilen tahliye kararına savcılığın itiraz etmesi üzerine 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından yeniden tutuklandı.

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Deniz Göktaş Tahliye Edildiği Dosyadan Yeniden Tutuklandı
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Türkiye'de dijital mecralarda milyonlarca izlenmeye ulaşan "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle adli kriz sarmalına giren komedyen İmran Deniz Göktaş hakkında flaş bir yargı kararı daha çıktı.

SAVCILIĞIN İTİRAZIYLA SEGBİS BAĞLANTISI YAPILDI

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesince hakkında tahliye kararı verilen Göktaş'ın tahliyesine savcılık tarafından itiraz edildi. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 31 Ağustos'ta çıkarılan yakalama emri doğrultusunda Göktaş'ın yakalandığı ve başka bir suçtan tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandığı belirtildi.

'HAKARET DEĞİL, POLİTİK MİZAH YAPTIM'

Göktaş savunmasında, paylaşımları ve gösterilerinde kullandığı ifadelerin politik mizah kapsamında olduğunu belirterek hakaret kastının bulunmadığını savundu. Hakkındaki soruşturmayı bilmesine rağmen yurt dışından kendi isteğiyle Türkiye'ye döndüğünü söyleyen Göktaş, kaçma şüphesinin bulunmadığını ifade etti.

Savcılık ise Göktaş hakkındaki tahliye kararının kaldırılarak üzerine atılı suçlardan yeniden tutuklanmasını talep etti. Göktaş'ın avukatları da müvekkillerinin soruşturmayı bilmesine rağmen kendi isteğiyle Türkiye'ye geldiğini, kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunmadığını belirterek savcılığın itirazının reddini istedi.

MAHKEME OY BİRLİĞİYLE TUTUKLADI

Mahkeme, dosyada somut suç şüphesini gösteren deliller bulunduğu, suçlar için öngörülen ceza miktarlarının alt ve üst sınırları, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi gerekçeleriyle Göktaş'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından ayrı ayrı tutuklanmasına oy birliğiyle karar verdi.

Karara karşı İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık bırakıldı.

Kaynak: ANKA

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