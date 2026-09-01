Fenerbahçe'de 4 Veda Birden: Diego Carlos, Talisca, Becao ve Çağlar Söyüncü ile Yollar Ayrılıyor

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Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer, takıma veda edecek 4 futbolcuyu daha duyurdu.

DİEGO CARLOS, BECAO, TALISCA VE ÇAĞLAR'LA YOLLAR AYRILIYOR

Sarı-lacivertlilerin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer, Fenerbahçe'nin Diego Carlos'un ardından Talisca, Becao ve Çağlar Söyüncü ile de yollarını ayıracağını duyurdu. Kamer'in açıklamaları şöyle:

"Bugün itibarıyla Becao, Diego Carlos, Çağlar ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız.

'OOSTERWOLDE AMELİYAT OLACAK'

Oosterwolde sakatlandığı için transferi gerçekleşmedi. Yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün ameliyat olacak.

'TALISCA'YI ALKIŞLARLA UĞURLAYACAĞIZ'

İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi