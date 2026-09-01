Galatasaray'ın Yeni Yıldızı İstanbul'a Geliyor

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Bir süredir forvet arayışında olan Galatasaray, A Milli Takım ve Porto'nun golcüsü Deniz Gül ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, iki kulüp arasındaki bonservis pazarlıklarında kesin anlaşma sağlandı. Galatasaray, genç milli golcünün bonservisi için Porto'ya 11 milyon Euro ödeme yapacak.

BUGÜN İSTANBUL'DA OLACAK

Sarı-kırmızılı kulüple her konuda el sıkışan Deniz Gül, transfer sürecini resmiyete dökmek üzere bugün İstanbul'a gelecek.

Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül'ün saat 14.00 - 14:30 arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor.

ANLAŞMA 5 YILLIK

Sağlık kontrollerinden başarıyla geçmesinin ardından kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla tüm kulvarlarda 44 karşılaşmada süre alan 22 yaşındaki golcü, 7 gol ve 2 asistlik hücum performansı sergiledi.

Hücum hattına yerli ve dinamik bir güç kazandıran sarı-kırmızılılar, Deniz'i Osimhen'in arkasında ikinci santrfor olarak kullanacak.

Kaynak: Haber Merkezi