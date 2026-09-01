Muğla'da Eski Sevgili Dehşet Saçtı! Takıntılı Erkek Silahla Kadını Katledip İntihar Etti
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kadın ve bir erkek aynı dairede ölü bulundu. Olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken; odada cansız bedeni bulanan 2 kişinin eski sevgili oldukları iddia edildi. Yapılan incelemede Akkaya’nın Kaya’yı öldürüp, intihar ettiği tespit edildi.
Olay, saat 03.00 sıralarında, Kötekli Mahallesi 56’ncı Cadde’deki apartmanda meydana geldi.
HABER ALAMAYAN YAKINLARI POLİSE HABER VERDİ
Menteşe’de lokanta işleten Berfin Zelal Kaya’dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Adrese polis ekipleri sevk edildi.
BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR
Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Berfin Zelal Kaya ile Mehmet Akkaya’yı başlarından tabancayla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Kaya ve Akkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
AKKAYA, BERFİN'İ KATLEDİP İNTİHAR ETTİ
Akkaya'nın, yaklaşık 5 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Berfin Zelal Kaya'yı öldürüp, aynı tabancayla yaşamına son verdiği tespit edildi. Öte yandan Mehmet Akkaya’nın yanında ruhsatsız tabanca bulundu
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kaya ve Akkaya’nın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA