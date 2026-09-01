Muğla'da Eski Sevgili Dehşet Saçtı! Takıntılı Erkek Silahla Kadını Katledip İntihar Etti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kadın ve bir erkek aynı dairede ölü bulundu. Olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken; odada cansız bedeni bulanan 2 kişinin eski sevgili oldukları iddia edildi. Yapılan incelemede Akkaya’nın Kaya’yı öldürüp, intihar ettiği tespit edildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 03.00 sıralarında, Kötekli Mahallesi 56’ncı Cadde’deki apartmanda meydana geldi.

HABER ALAMAYAN YAKINLARI POLİSE HABER VERDİ

Menteşe’de lokanta işleten Berfin Zelal Kaya’dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Adrese polis ekipleri sevk edildi.

BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR

Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Berfin Zelal Kaya ile Mehmet Akkaya’yı başlarından tabancayla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Kaya ve Akkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

AKKAYA, BERFİN'İ KATLEDİP İNTİHAR ETTİ

Akkaya'nın, yaklaşık 5 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Berfin Zelal Kaya'yı öldürüp, aynı tabancayla yaşamına son verdiği tespit edildi. Öte yandan Mehmet Akkaya’nın yanında ruhsatsız tabanca bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kaya ve Akkaya’nın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Kadın cinayetleri şüpheli ölüm Muğla
Son Güncelleme:
İzmir'deki Vahşi Cinayette Kan Donduran Savunma: 'Zaten Ölecekti, Vesile Oldum' İzmir'deki Vahşi Cinayette Kan Donduran Savunma: 'Zaten Ölecekti, Vesile Oldum'
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Girne'deki Gemi Faciasında Kayıp 20 Kişi Aranıyor! TCG Işın Göreve Başladı: Bin Metreye Kadar Arama Kurtarma Yapabiliyor Girne'deki Gemi Faciasında Kayıp 20 Kişi Aranıyor! TCG Işın Göreve Başladı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Arif Kocabıyık Tutuklandı: Yurt Dışına Kaçarken TIR'da Yakalanmıştı Arif Kocabıyık Tutuklandı
Antalya'da 'Fuhuş' Operasyonu! Muhittin Böcek Hakkında Ağır İddialar Antalya'da 'Fuhuş' Operasyonu! Muhittin Böcek Hakkında Ağır İddialar
ÇOK OKUNANLAR
Antalya'da 'Fuhuş' Operasyonu! Muhittin Böcek Hakkında Ağır İddialar Antalya'da 'Fuhuş' Operasyonu! Muhittin Böcek Hakkında Ağır İddialar
Fenerbahçe'de 4 Veda Birden: Diego Carlos, Talisca, Becao ve Çağlar Söyüncü ile Yollar Ayrılıyor Fenerbahçe'de 4 Veda Birden
Özgür Özel’den Canlı Yayında CHP ve Muharrem İnce Mesajı: 'Eski Dosttan Düşman Olmaz' Özgür Özel’den Canlı Yayında CHP ve Muharrem İnce Mesajı: 'Eski Dosttan Düşman Olmaz'
Meclis'te Kriz Mesaisi: İstifayla Düşen Grubu Yeniden Refah Kurtardı Meclis'te Kriz Mesaisi: İstifayla Düşen Grubu Yeniden Refah Kurtardı
Arif Kocabıyık Tutuklandı: Yurt Dışına Kaçarken TIR'da Yakalanmıştı Arif Kocabıyık Tutuklandı