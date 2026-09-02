Silivri Açıklarında İki Türk Gemisi Çarpıştı! 10 Mürettebattan Haber Yok

İstanbul Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Kazada ALSU isimli gemide hasar oluşmazken, Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle içindeki 10 personelden haber alınamadığı bildirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarının 18 mil güneyinde iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Kocaeli’den Aliağa’ya seyir halinde olan 90 metre uzunluğundaki ALSU ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden 89,98 metre uzunluğundaki Tuğberk İmamoğlu isimli gemiler kazaya karıştı.ALSU isimli gemide gözle görülür herhangi bir hasar tespit edilmezken, Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve gemide bulunan 10 personelle iletişim kurulamadığı bildirildi. Bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazanın 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Kocaeli’den Aliağa’ya ilerleyen Türk bayraklı ALSU ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye seyreden Türk bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU’nun çarpıştığı kaydedildi. Olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığına bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopterinin gönderildiği bildirildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin ilk incelemelerine göre ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığı belirtildi.

Silivri Açıklarında İki Türk Gemisi Çarpıştı! 10 Mürettebattan Haber Yok - Resim : 1

'KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR'

Valilik açıklamasında, “TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Silivri Açıklarında İki Türk Gemisi Çarpıştı! 10 Mürettebattan Haber Yok Silivri Açıklarında İki Türk Gemisi Çarpıştı