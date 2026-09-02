Rusya'dan Almanya'ya Gerilimi Tırmandıracak Rest: Karşılık Vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki insansız hava aracı olayı nedeniyle Rusya'ya yönelik aldığı kararlara karşılık vereceklerini bildirdi.

Son Güncelleme:
Rusya'dan Almanya'ya Gerilimi Tırmandıracak Rest: Karşılık Vereceğiz
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülke basınına Almanya’nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya karşı bazı tedbirler alma kararını değerlendirdi.

'BERLİN GERİLİMİ TIRMANDIRMA YOLUNU TERCİH ETTİ'

Zaharova, Berlin’in uydurma bir gerekçeyle bir kez daha ikili ilişkilerde gerilimi tırmandırma yolunu tercih ettiğini söyledi.

'MOSKOVA TÜM KARARLARA YANIT VERECEK'

Almanya'nın İHA olayıyla ilgili kanıt sunmadığını belirten Zaharova, “Ortaya herhangi bir ciddi kanıt konulmadı çünkü kanıt yok ve olamaz. Berlin, Ukrayna krizini körükleyerek, sivillere yönelik terör eylemlerine karıştı. Rus Evi, Berlin’i uzun zamandır rahatsız ediyordu. Bu nedenlerle harekete geçmek için bahane aradılar. Moskova, Rusya’ya karşı alınan tüm kararlara yanıt verecek” ifadelerini kullandı.

Almanya’dan Rusya’ya Ağır Suçlama: 'Leipzig Saldırısının Faili Moskova’dır, Konsolosluk Kapatılıyor'Almanya’dan Rusya’ya Ağır Suçlama: 'Leipzig Saldırısının Faili Moskova’dır, Konsolosluk Kapatılıyor'Dünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Rusya Almanya İnsansız Hava Aracı
Son Güncelleme:
İran’ın Güneyinde Kanlı Gece: ABD Füzeleri Düğün Evini Vurdu! 4 Ölü ABD Füzeleri İran'da Düğün Evini Vurdu! 4 Ölü
Pentagon Bilançoyu Açıkladı: İran’ı Kör Edecek Tüm Radarlar ve Hava Savunma Tesisleri Vuruldu Pentagon Bilançoyu Açıkladı: İran’ı Kör Edecek Tüm Radarlar ve Hava Savunma Tesisleri Vuruldu
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Eşik: Zeinal Abarakov Başsavcıya 4 Saat İfade Verdi Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Eşik: Zeinal Abarakov Başsavcıya 4 Saat İfade Verdi
Pentagon Bilançoyu Açıkladı: İran’ı Kör Edecek Tüm Radarlar ve Hava Savunma Tesisleri Vuruldu Pentagon Bilançoyu Açıkladı: İran’ı Kör Edecek Tüm Radarlar ve Hava Savunma Tesisleri Vuruldu
Denizcilik Genel Müdürü Baylan Açıkladı: Silivri'deki Geminin Battığı Yer Tespit Edildi Silivri'deki Geminin Battığı Yer Tespit Edildi
Cem Küçük Soruşturmasında Yeni Perde! İsmail Çanak Teslim Oldu, Adli Kontrolle Serbest Kaldı Cem Küçük Soruşturmasında Yeni Perde
Rusya'dan Almanya'ya Gerilimi Tırmandıracak Rest: Karşılık Vereceğiz Rusya'dan Almanya'ya Gerilimi Tırmandıracak Rest: Karşılık Vereceğiz