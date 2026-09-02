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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülke basınına Almanya’nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya karşı bazı tedbirler alma kararını değerlendirdi.

'BERLİN GERİLİMİ TIRMANDIRMA YOLUNU TERCİH ETTİ'

Zaharova, Berlin’in uydurma bir gerekçeyle bir kez daha ikili ilişkilerde gerilimi tırmandırma yolunu tercih ettiğini söyledi.

'MOSKOVA TÜM KARARLARA YANIT VERECEK'

Almanya'nın İHA olayıyla ilgili kanıt sunmadığını belirten Zaharova, “Ortaya herhangi bir ciddi kanıt konulmadı çünkü kanıt yok ve olamaz. Berlin, Ukrayna krizini körükleyerek, sivillere yönelik terör eylemlerine karıştı. Rus Evi, Berlin’i uzun zamandır rahatsız ediyordu. Bu nedenlerle harekete geçmek için bahane aradılar. Moskova, Rusya’ya karşı alınan tüm kararlara yanıt verecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA