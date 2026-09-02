Cem Küçük Soruşturmasında Yeni Perde! İsmail Çanak Teslim Oldu, Adli Kontrolle Serbest Kaldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 'Cem Küçük soruşturması' kapsamında ifade veren İsmail Çanak'ın "bildiklerini anlatmak" istediği öğrenildi. Çanak, ifadesinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İSMAİL ÇANAK TESLİM OLUP İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Cem Küçük soruşturması' kapsamında, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli İsmail Çanak teslim oldu. Çanak’ın dosya kapsamında "bildiklerini anlatmak istediğini" beyan ettiği öğrenildi. İsmail Çanak, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA