Girne'de Batan Geminin Enkazına Ulaşıldı Mı? KKTC Cumhurbaşkanı Açıkladı

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı kurtarma gemisi TCG Alemdar’ın yarın Girne’ye ulaşarak gemi faciasında kaybolan 20 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalara katılacağını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Başbakan Ünal Üstel, Girne Limanı’nda bekleyen kayıp yakınlarıyla bir araya gelerek arama-kurtarma faaliyetlerinin son durumuna ilişkin bilgi verdi. Erhürman, 20 kayıp kişinin bulunması için yürütülen çalışmaların büyük hassasiyetle sürdürüldüğünü ve bu nedenle sürecin zaman alabileceğini belirtti. Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı TCG Işın’ın bugün arama çalışmalarına başladığını aktaran Erhürman, TCG Alemdar’ın ise yarın Girne açıklarında olacağını söyledi.

'VAZGEÇECEĞİMİZ ANLAMINA GELMİYOR'

Erhürman, kayıp yakınlarına yönelik açıklamasında, “İnşallah bugün belli bir noktada size bilgi verebileceğiz. Bugün arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamazsak bu vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Yarın ikinci geminin desteğiyle çalışmalar devam edecek” dedi.

Gemi faciasına ilişkin son durumu paylaşan Erhürman, kayıp yakınlarının yaşadığı acının büyüklüğüne dikkat çekti. Erhürman, “Acınızı yüreğimde hissediyorum. Bu anlatılabilir bir acı değil” ifadelerini kullanarak, ailelerin gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgilendirileceğini söyledi.

'550 METREDE TESPİT EDİLDİ'

Arama çalışmalarının öncelikli hedefinin denizin 550 metre derinliğinde tespit edilen batığa ulaşmak olduğunu belirten Erhürman, “Batık gemi, 550 metrede tespit edildi. Şu anda bütün konsantrasyonumuz derindeki batığa ulaşmak ve oradan ulaşabileceğimiz her şeyi su yüzüne çıkarmak” diye konuştu. TCG Işın’ın batık gemiye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erhürman, operasyonun son derece hassas olması nedeniyle arama çalışmalarının zaman alabileceğini yineledi.

SORUŞTURMA SÜRECİ SÜRÜYOR

Faciaya ilişkin başlatılan soruşturma hakkında da bilgi veren Erhürman, yargı sürecinin hızlı şekilde ilerlediğini söyledi. Olayın idari ve teknik yönlerine ilişkin incelemelerin de devam ettiğini belirten Erhürman, ilgili süreçlerin eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi