700’den Fazla Kişi Aynı Şikayetlerle Hastaneye Başvurdu! Görele’de Şebeke Suyu Uyarısı

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Giresun’un Görele ilçesinde son günlerde ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı, yüksek ateş ve halsizlik gibi şikayetler nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurularda artış yaşandı. Görele Kaymakamlığı, tedbir amacıyla ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar şebeke suyunun kaynatılmadan kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardı. İlçede özellikle mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri nedeniyle hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluştu. Edinilen bilgilere göre son 3 gün içinde benzer şikayetlerle 700’den fazla kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Hastaların büyük bölümünün acil servislerde ayaktan tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 2 çocuk ve 1 yetişkin olmak üzere 3 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Diğer hastaların takip ve tedavilerinin evlerinde sürdüğü öğrenildi.

KAYMAKAMLIKTAN ŞEBEKE SUYU UYARISI

Başvurulardaki artışın ardından Görele Kaymakamlığı, ilçe merkezi ve köylerde vatandaşlara yönelik duyuru yaptı. Halk sağlığının korunması amacıyla tedbir alındığı belirtilen duyuruda, ikinci bir açıklamaya kadar şebeke suyunun kaynatılmadan kesinlikle kullanılmaması istendi. Vatandaşlara içme suyu ihtiyaçlarını güvenilirliği bilinen ambalajlı sulardan karşılamaları ve hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat etmeleri tavsiye edildi.

GÖRELE BELEDİYESİ: 'SUDA OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI'

Görele Belediyesi ise artan sağlık şikayetleri ve içme suyu şebekesine ilişkin iddialar üzerine açıklamada bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, içme suyu şebekesine ilişkin rutin kontrollerin ve günlük bakiye klor ölçümlerinin düzenli olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İlçenin farklı mahalle ve köylerindeki çeşitli noktalardan 12 ve 19 Ağustos 2026 tarihlerinde su numuneleri alınarak analiz yapıldığı aktarıldı. Yapılan ölçümlerde bakiye klor seviyelerinin ilgili standartlara uygun ve yeterli düzeyde olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Görele Belediyesi, mevcut tahlil sonuçlarında içme suyu şebekesinden alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

KESİN SONUÇLAR BEKLENİYOR

Vaka yoğunluğunun görüldüğü bölgelerden de ek numuneler alındığı belirtilirken, bu örneklerin İl Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık laboratuvarlarında ayrıntılı şekilde incelendiği ifade edildi. Kesin sonuçların yetkili kurumlarca açıklanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Belediye ayrıca vatandaşlara, resmi kurumlar tarafından doğrulanmayan sosyal medya paylaşımları ve spekülasyonlara itibar etmemeleri, yalnızca yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA