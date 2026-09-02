Gaziantep'te 2 Araç Birbirine Girdi, Yaralılar Var

Gaziantep'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkçalı yönünden gelen Ünal K. (43) idaresindeki 46 NF 316 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak isterken M.A. (37) yönetimindeki 27 BFL 048 plakalı araçla çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada 27 BFL 048 plakalı aracın sürücüsü M.A. ile yanındaki E.Ş. (87) ve H.Ş. (46) ile 46 NF 316 plakalı otomobil sürücüsü Ünal K. ve eşi Meryem K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların bilinçlerinin açık olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası Gaziantep
Son Güncelleme:
İstanbul'da Sır Ölüm! Genç Kadın 14. Kattan Düştü İstanbul'da Sır Ölüm! Genç Kadın 14. Kattan Düştü
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Elazığ'da Örtü Yangını Elazığ'da Örtü Yangını
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Silivri Açıklarında Batan Gemide Yeni Gelişme: Aranan 10 Personelin İsimleri Belli Oldu Silivri Açıklarında Batan Gemide Yeni Gelişme
Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Eşik: Zeinal Abarakov Başsavcıya 4 Saat İfade Verdi Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Eşik: Zeinal Abarakov Başsavcıya 4 Saat İfade Verdi
Pentagon Bilançoyu Açıkladı: İran’ı Kör Edecek Tüm Radarlar ve Hava Savunma Tesisleri Vuruldu Pentagon Bilançoyu Açıkladı: İran’ı Kör Edecek Tüm Radarlar ve Hava Savunma Tesisleri Vuruldu
Adli Yıl Töreninde Dikkat Çeken Buluşma! Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu Tokalaştı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel Tokalaştı
Cem Küçük Soruşturmasında Yeni Perde! İsmail Çanak Teslim Oldu, Adli Kontrolle Serbest Kaldı Cem Küçük Soruşturmasında Yeni Perde