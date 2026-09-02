Keçiören Belediyesi'nde Uyuşturucu Skandalı! Çok Sayıda Personelin Testi Pozitif Çıktı: Başsavcılık Tarafından Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Keçiören Belediyesinde gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan uyuşturucu testlerinin ardından, bir kısım belediye personelinin uyuşturucu testinin pozitif çıkması sonucunda 129 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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Keçiören Belediyesi'nde Uyuşturucu Skandalı! Çok Sayıda Personelin Testi Pozitif Çıktı: Başsavcılık Tarafından Soruşturma Başlatıldı
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Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sosyal medya platformlarında, "uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

ÇALIŞANLARA 'GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE' UYUŞTURUCU TESTİ

Çalışmalar sonucunda, Keçiören Belediyesince gönüllülük esasına dayalı olarak belediyede görev yapan personelin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespit edilebilmesi amacıyla bazı testlerin yaptırıldığı ve testlerin neticesinde uyuşturucu testi pozitif çıkan personelin olduğu belirlendi.

TESTİ KABUL ETMEYEN BAZI PERSONEL İSTİFA ETTİ

Öte yandan, araştırma kapsamında, belediye tarafından uyuşturucu taraması yapılması talebini bazı personelin kabul etmeyerek istifa ettiği yönünde haberlerin bulunduğu tespit edildi.

ÇIKAN HABERLER SONRASI BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Söz konusu haberler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli araştırma ve soruşturmaların yapılması için Keçiören Belediyesi ile gerekli yazışmaların yapılması talep edilerek testlerin nasıl yaptırıldığı ve test sonuçları pozitif çıkan personelle ilgili gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesi istendi.

Başsavcılık, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen kişiler hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından ifadelerinin alınmasını, bu kişilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığı ve hangi uyuşturucunun kullanıldığının tespiti amacıyla kan, kıl ve idrar örneklerinin aldırılmasına ilişkin talepte bulundu.

İLK TESTLERDE 171 POZİTİF ÇIKTI

Yapılan incelemede, belediyenin 12 Ocak'taki yönetim kararıyla, hizmet standartlarının yükseltilmesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması gerekçeleriyle, çalışanların açık rızaları alınarak uyuşturucu ve uyarıcı madde taraması yapılmasına karar verdiği, taramanın ardından 171 personelin uyuşturucu tarama testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

TEKRAR YAPILAN TESTLERDE SAYI 129'A DÜŞTÜ

Testlerin tekrarlanmasının ardından 171 kişiden 42'sinin testlerinin negatif olduğu, 129 kişinin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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