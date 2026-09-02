Başsavcılık Çağrı Yaptı! Melih Gökçek Cuma Günü Şüpheli Sıfatıyla İfade Verecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’i, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.

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Başsavcılık Çağrı Yaptı! Melih Gökçek Cuma Günü Şüpheli Sıfatıyla İfade Verecek
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Edinilen bilgilere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifadeye çağrıldı.

ALMANYA İDDİALARINA SORUŞTURMA

Gazeteci Murat Ağırel’in Gökçek ailesinin Almanya’daki şirketleri ve yurt dışındaki yatırımlarına ilişkin haberlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Ağırel de soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade vererek elindeki bilgi ve belgeleri Başsavcılığa sunmuştu.

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Kaynak: ANKA

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