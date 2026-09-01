ABB'den Melih Gökçek Hakkında Suç Duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı Nadi Türkaslan’ın, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlıspor yöneticileri ile ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen kişiler hakkında “suç örgütü” iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu açıklandı.

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ABB'den Melih Gökçek Hakkında Suç Duyurusu
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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Başvurunun sadece Melih Gökçek ile sınırlı olmadığı; ABB'nin avukatı Nadi Türkaslan’ın, Gökçek dışında Gökçek'in ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlıspor yöneticileri ile ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre Türkaslan, söz konusu başvuruyu 7 Ağustos 2026 tarihinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na yaptı.

SAAT 13.00'TE AÇIKLAMA YAPILACAK

Suç duyurusunda, başvuruda adı geçen kişiler hakkında “suç örgütü” iddiasının yer aldığı belirtildi.

Son gelişmelerin ardından Türkaslan’ın, suç duyurusunun içeriğini ve başvuruya ilişkin ayrıntıları bugün saat 13.00’te kamuoyuna açıklayacağı bildirildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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