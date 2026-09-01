ABB'den Melih Gökçek Hakkında Suç Duyurusu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA İSİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Başvurunun sadece Melih Gökçek ile sınırlı olmadığı; ABB'nin avukatı Nadi Türkaslan’ın, Gökçek dışında Gökçek'in ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlıspor yöneticileri ile ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre Türkaslan, söz konusu başvuruyu 7 Ağustos 2026 tarihinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na yaptı.

SAAT 13.00'TE AÇIKLAMA YAPILACAK

Suç duyurusunda, başvuruda adı geçen kişiler hakkında “suç örgütü” iddiasının yer aldığı belirtildi.

Son gelişmelerin ardından Türkaslan’ın, suç duyurusunun içeriğini ve başvuruya ilişkin ayrıntıları bugün saat 13.00’te kamuoyuna açıklayacağı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi