ABB'den Melih Gökçek Hakkında Suç Duyurusu
Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı Nadi Türkaslan’ın, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlıspor yöneticileri ile ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen kişiler hakkında “suç örgütü” iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu açıklandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
ÇOK SAYIDA İSİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Başvurunun sadece Melih Gökçek ile sınırlı olmadığı; ABB'nin avukatı Nadi Türkaslan’ın, Gökçek dışında Gökçek'in ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlıspor yöneticileri ile ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.
Açıklamaya göre Türkaslan, söz konusu başvuruyu 7 Ağustos 2026 tarihinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na yaptı.
SAAT 13.00'TE AÇIKLAMA YAPILACAK
Suç duyurusunda, başvuruda adı geçen kişiler hakkında “suç örgütü” iddiasının yer aldığı belirtildi.
Son gelişmelerin ardından Türkaslan’ın, suç duyurusunun içeriğini ve başvuruya ilişkin ayrıntıları bugün saat 13.00’te kamuoyuna açıklayacağı bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi