Savcılık Harekete Geçti: Melih Gökçek'e 'Kayıt Dışı Para' Soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlattı.
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı öne sürüldü.
İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, söz konusu iddiaların araştırılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
August 29, 2026
Kaynak: Haber Merkezi
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