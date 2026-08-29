Savcılık Harekete Geçti: Melih Gökçek'e 'Kayıt Dışı Para' Soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlattı.

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Savcılık Harekete Geçti: Melih Gökçek'e 'Kayıt Dışı Para' Soruşturması
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı öne sürüldü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, söz konusu iddiaların araştırılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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