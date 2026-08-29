Cem Yılmaz'dan Korkutan Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

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Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan ünlü komedyen Cem Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bunun üzerine sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.

ANJİYO YAPILDI

Buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cem Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Değerli sanatçımız Cem Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA