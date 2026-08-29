Sarıyer'de Sır Ölüm! Parktaki Çalılıkların Arasında Bulundu

Sarıyer’de bir parkta çalılıkların arasında 34 yaşındaki Enes Gürsu’nun cansız bedeni bulundu. İlk incelemede vücudunda darp veya kesici-delici alet izine rastlanmayan Gürsu’nun kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Son Güncelleme:
Sarıyer'de Sır Ölüm! Parktaki Çalılıkların Arasında Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 16.00 sıralarında İstinye Mahallesi'ndeki İstinye İDO Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan Ahmet B., çalıların arasında hareketsiz yatan kişiyi fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, cansız bedenin 34 yaşındaki Enes Gürsu'ya ait olduğunu tespit etti.

DARP VE KESİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk çalışmasında Gürsu'nun vücudunda darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gürsu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Sarıyer şüpheli ölüm
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a Tahliye Vaadiyle Para Tuzağı: Pazarlığın Perde Arkası Ortaya Çıktı Gazeteci Ersoy’a 'Tahliye Tuzağı'nda 4 Şüpheli Tutuklandı
Cem Yılmaz'dan Korkutan Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Cem Yılmaz'dan Korkutan Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Cem Yılmaz'dan Korkutan Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Cem Yılmaz'dan Korkutan Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Fikstürü Açıklandı: İlk Rakipler Belli Oldu Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Fikstürü Açıklandı
Telefonu Kapatmadan Tetiği Çekmiş! Ünlü Yazar Murat Koparan’ın Ölümünde Sır Perdesi Kalktı Telefonu Kapatmadan Tetiği Çekmiş! Ünlü Yazar Murat Koparan’ın Ölümünde Sır Perdesi Kalktı
Silah Sesini Eski Eşi Duydu, Ekipler Villaya Balkondan Girdi! Yazar Murat Koparan Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu Yazar Murat Koparan Evinde Ölü Bulundu
Yeraltı Radarı, Şüpheli Instagram Girişi ve Sabaha Kadar Süren Baz Sinyali: Gülistan Doku Davasında Korkunç Rapor Yeraltı Radarı, Şüpheli Instagram Girişi ve Sabaha Kadar Süren Baz Sinyali...