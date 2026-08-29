Sarıyer'de Sır Ölüm! Parktaki Çalılıkların Arasında Bulundu

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Olay, saat 16.00 sıralarında İstinye Mahallesi'ndeki İstinye İDO Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan Ahmet B., çalıların arasında hareketsiz yatan kişiyi fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, cansız bedenin 34 yaşındaki Enes Gürsu'ya ait olduğunu tespit etti.

DARP VE KESİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk çalışmasında Gürsu'nun vücudunda darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gürsu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA