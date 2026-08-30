5 Gollü Düelloda 3 Puan Galatasaray'ın

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

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5 Gollü Düelloda 3 Puan Galatasaray'ın
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Karşılaşmada ilk gol Göztepe'den geldi. Konuk ekip, 16. dakikada Novatus Miroshi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray bu gole 33. dakikada Davinson Sanchez'le karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

OSİMHEN SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıya etkili başlayan sarı-kırmızılılar, 55. dakikada öne geçti. Osimhenin ceza sahasındaki şık topuk pasını iyi değerlendiren Gabriel Sara, takımını 2-1 öne geçirdi. 63. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray'ın 67. dakikada Osimhen'le bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla Galatasaray ligdeki puanını 7'ye yükseltti. Göztepe ise 3. hafta sonunda puansız kaldı. Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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