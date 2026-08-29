Trabzonspor'un Konferans Ligi Fikstürü Açıklandı
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi lig etabındaki maç programı belli oldu. Bordo-mavililer ilk maçında 15 Ekim'de deplasmanda KuPS ile karşılaşacak.
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İşte bordo-mavililerin fikstürü:
- 15 Ekim: KuPS - Trabzonspor
- 22 Ekim: Trabzonspor - Hearts
- 5 Kasım: Trabzonspor - Freiburg
- 26 Kasım: CSKA Sofya - Trabzonspor
- 10 Aralık: Trabzonspor - Jablonec
- 17 Aralık: Kızılyıldız - Trabzonspor
Kaynak: Haber Merkezi
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