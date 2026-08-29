Trabzonspor'un Konferans Ligi Fikstürü Açıklandı

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi lig etabındaki maç programı belli oldu. Bordo-mavililer ilk maçında 15 Ekim'de deplasmanda KuPS ile karşılaşacak.

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Trabzonspor'un Konferans Ligi Fikstürü Açıklandı
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İşte bordo-mavililerin fikstürü:

  • 15 Ekim: KuPS - Trabzonspor
  • 22 Ekim: Trabzonspor - Hearts
  • 5 Kasım: Trabzonspor - Freiburg
  • 26 Kasım: CSKA Sofya - Trabzonspor
  • 10 Aralık: Trabzonspor - Jablonec
  • 17 Aralık: Kızılyıldız - Trabzonspor
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Kaynak: Haber Merkezi

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