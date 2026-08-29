Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Fikstürü Belli Oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig etabındaki maç programı belli oldu. Siyah-beyazlılar ilk maçında 17 Eylül'de sahasında Marsilya'yı konuk edecek.

Son Güncelleme:
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Fikstürü Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın lig etabı maçlarının fikstürü belli oldu.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki fikstürü şöyle:

  • 17 Eylül: Marsilya (İç saha)
  • 15 Ekim: Hoffenheim (Deplasman)
  • 22 Ekim: Crystal Palace (İç saha)
  • 5 Kasım: Celtic (Deplasman)
  • 26 Kasım: Hapoel Beer-Sheva (İç saha)
  • 10 Aralık: Bayer Leverkusen (Deplasman)
  • 21 Ocak 2027: Union SG (İç saha)
  • 28 Ocak 2027: Omonia (Deplasman)
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe Ambarabat'la Yollarını Ayırdı Fenerbahçe Ambarabat'la Yollarını Ayırdı
Galatasaray’da Rafael Leao Transferi Tamam! Portekizli Yıldız İstanbul’a Geldi Galatasaray'ın Yıldız Transferi İstanbul’a Geldi
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Cem Yılmaz'dan Korkutan Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Cem Yılmaz'dan Korkutan Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Fikstürü Açıklandı: İlk Rakipler Belli Oldu Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Fikstürü Açıklandı
Telefonu Kapatmadan Tetiği Çekmiş! Ünlü Yazar Murat Koparan’ın Ölümünde Sır Perdesi Kalktı Telefonu Kapatmadan Tetiği Çekmiş! Ünlü Yazar Murat Koparan’ın Ölümünde Sır Perdesi Kalktı
Silah Sesini Eski Eşi Duydu, Ekipler Villaya Balkondan Girdi! Yazar Murat Koparan Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu Yazar Murat Koparan Evinde Ölü Bulundu
Yeraltı Radarı, Şüpheli Instagram Girişi ve Sabaha Kadar Süren Baz Sinyali: Gülistan Doku Davasında Korkunç Rapor Yeraltı Radarı, Şüpheli Instagram Girişi ve Sabaha Kadar Süren Baz Sinyali...