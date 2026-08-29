Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Fikstürü Belli Oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig etabındaki maç programı belli oldu. Siyah-beyazlılar ilk maçında 17 Eylül'de sahasında Marsilya'yı konuk edecek.
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın lig etabı maçlarının fikstürü belli oldu.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki fikstürü şöyle:
- 17 Eylül: Marsilya (İç saha)
- 15 Ekim: Hoffenheim (Deplasman)
- 22 Ekim: Crystal Palace (İç saha)
- 5 Kasım: Celtic (Deplasman)
- 26 Kasım: Hapoel Beer-Sheva (İç saha)
- 10 Aralık: Bayer Leverkusen (Deplasman)
- 21 Ocak 2027: Union SG (İç saha)
- 28 Ocak 2027: Omonia (Deplasman)
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