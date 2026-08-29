Telefonu Kapatmadan Tetiği Çekmiş! Ünlü Yazar Murat Koparan’ın Ölümünde Sır Perdesi Kalktı

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İstanbul Üsküdar’da evinde ölü bulunan 37 yaşındaki yazar Murat Koparan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Habertürk'te yer alan habere göre polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, olay saatlerinde villaya giren veya çıkan herhangi bir kişinin olmadığı belirlendi. Koparan’ın yanında bulunan silahla yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde durulurken, tabanca ayrıntılı inceleme için kriminal laboratuvara gönderildi.

ESKİ EŞİYLE TELEFONDA KONUŞMUŞ

Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 16.15 sıralarında Üsküdar Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Murat Koparan, yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y. ile olaydan yaklaşık 1 saat önce telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sırasında silah sesi duyan Elif Feyza Y., durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla villanın balkonuna çıkarak içeri girdi. Ekipler, villanın 3’üncü katındaki banyoda Murat Koparan’ı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koparan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SİLAH KRİMİNAL İNCELEMEYE ALINDI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, Koparan’ın yanında ruhsatsız olduğu değerlendirilen bir tabanca bulundu.

BAŞKA KİMSE GİRMEMİŞ

Soruşturma kapsamında villaya başka bir kişinin girip girmediği de araştırıldı. Yapılan incelemelerde, olay saatlerinde eve başka bir kişinin girip çıktığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Elde edilen ilk bulgular doğrultusunda Murat Koparan’ın yanında bulunan silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, tabanca üzerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi