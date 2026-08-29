Frene Basamadı, Duvara Çakıldı: Zeytinburnu'ndaki İETT Faciasında Korkunç Kamera Kayıtları!

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İstanbul Zeytinburnu'nda dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan feci İETT kazasında yeni bir gelişme yaşandı. Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi yan yolunda yaşanan, 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın dehşet anlarına ait otobüs içi kamera kayıtları gün yüzüne çıktı.

FACİANIN ADIM ADIM GELDİĞİ ANLAR

Dava dosyasına giren araç içi kamera görüntülerine göre olay tam olarak şöyle gelişti:

Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde en sol şeritte ilerleyen R.S.F. yönetimindeki 34 DCP 189 plakalı otomobil, sağ taraftaki yol ayrımına aniden girmek istedi. Sürücü, bu esnada orta şeritte seyreden 34 HO 2588 plakalı İETT otobüsünü fark edince panikleyerek manevrasını yarıda kesti ve yeniden kendi şeridine kaçtı. Ancak otomobilin üzerine geldiğini gören İETT otobüsü şoförü A.G., çarpmamak adına direksiyonu hızla sağ şeride kırdı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Aşırı ağırlık ve ani manevranın etkisiyle kontrolden çıkan İETT otobüsü, büyük bir hızla kaldırıma fırlayarak yol kenarında bulunan lüks bir sitenin beton bahçe duvarına saplandı. Çarpmanın şiddetiyle otobüsün ön kısmı hurdaya dönerken, araç içerisindeki yolcular birbirinin üzerine savruldu.

YARALI SAYISI 19'A YÜKSELDİ, ŞOFÖRÜN DURUMU AĞIR

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde yolculardan Solmaz Karadoğan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 19'a yükseldi. Hastanede tedavi altına alınan İETT şoförü A.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü R.S.F.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyedeki yargı süreci ise devam ediyor.

Kaynak: DHA