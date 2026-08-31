Milyon Euroluk 'HAMAG' Dosyası Savcılıkta! Murat Ağırel Gökçek Ailesinin Yurt Dışı Trafiğini Adım Adım Anlattı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada kritik bir adım attı. Soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi’ne davet edilen gazeteci Murat Ağırel, savcılığa "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

İfadesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Ağırel, Gökçek ailesinin Almanya’da sıfır ciroyla kurduğu şirketin milyonlarca euroluk dev bir servete nasıl evrildiğini ve Lüksemburg'daki 200 milyon euroluk AVM pazarlıklarını savcıya tek tek anlattığını belirterek, "Bu soruşturmanın nihayetinde çok daha büyük bir olay örgüsü ortaya çıkacak" dedi.

'ELİMDEKİ TÜM BELGELERİ EKSİKSİZ TESLİM ETTİM'

Ağırel, ifadesinin ardından Ankara Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında soruşturmaya ilişkin, "Ben ilgili belgelere sahip olduğumu ve savcılığa teslim edebileceğimi beyan etmiştim. Dolayısıyla savcılık, tanık sıfatıyla ifademi almak üzere davet etti. Elimdeki tüm belgeleri, bilgileri, hepsini ayrıntılı şekilde anlattım" ifadelerini kullandı.

SIFIR CİROYLA BAŞLAYAN MİLYON EUROLUK 'HAMAG' GİZEMİ

Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Almanya Düsseldorf kentinde "HAMAG" adında bir şirket kurduğunu, bu şirketin izini sürdüğünü belirten Ağırel, şu iddialarda bulundu:

"HAMAG, sıfır ciro ve sıfır çalışanla, 30 bin euro sermayesi olan bir şirket. 2024 yılında bir anda 3 milyon 800 bin euro mal varlığına sahip oluyor. Ardından bu mal varlığına sahip olduktan sonra bu mal varlığı 15 daire ve iki ticari alandan oluşuyor. Sonrasında Velbert şehrinde 18 daire ve beş ticari alanın olduğu bir alışveriş merkezine evriliyor. Orası da 8 milyon 700 bin euro değerinde bir yerdi. Buraya iki defa sözleşme yapılıyor. Önce Hülya Gökçek adına yapılıyor.

LÜKSEMBURG'DA 200 MİLYON EUROLUK AVM PAZARLIĞI

Sonrasında burası "HAMAG" adıyla tekrardan holding oluyor ve sözleşme yeniliyor ama sözleşmenin şartları yerine getirilmediği için bu satış gerçekleştirilemiyor. İstikamet Lüksemburg'a çevriliyor. Lüksemburg'da iki kişiden aldığım bilgiye göre yaklaşık 180-200 milyon euro gibi rakamlara bir alışveriş merkezinin pazarlığı yapılıyor. Bu alışveriş merkezinin pazarlığındaysa uzlaşma sağlanamıyor ve burayı almaktan vazgeçiyorlar. Buranın içerisindeki kişilerle ilgili bütün haberleri anlattım."

'ÇOK DAHA BÜYÜK BİR OLAY ÖRGÜSÜ ORTAYA ÇIKACAK'

Ağırel ayrıca soruşturmanın genişleyeceğini düşündüğünü dile getirerek, "Bu soruşturmanın nihayetinde çok daha büyük bir olayın, olay örgüsünün ortaya çıkacağı kanısındayım. Savcılık bununla ilgili soruşturmaya devam ediyor" dedi.

Kaynak: AA