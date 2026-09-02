Milli Savunma Bakanlığı, Marmara Denizi'nde Yaşanan Gemi Kazasının Ardından Harekete Geçildiğini Duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Marmara Denizi'nde meydana gelen kazayla ilgili harekete geçti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbot, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu battığı değerlendirilen gemideki mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Marmara Denizi'nde Yaşanan Gemi Kazasının Ardından Harekete Geçildiğini Duyurdu
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batmış olduğu değerlendirilen gemi ile 10 kişilik mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının bölgeye sevk edildiği belirtildi.

4 GEMİ VE BİR İHA BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurlara saat 8.40 itibarıyla gerekli talimatlar verilmiş, 1 adet İHA derhal bölgeye ulaşarak çalışmalara başlamıştır. Ayrıca, TCG Salihreis fırkateyni, TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, TCG Osmangazi çıkarma gemisi, TCG Karayel hücumbotu da bölgeye intikal etmektedir."

Kaynak: DHA

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